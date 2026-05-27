Casa Sollievo della Sofferenza in crisi, il Papa istituisce una Commissione di vigilanza

Nella crisi della Casa Sollievo della Sofferenza interviene il Papa. Leone XIV ha istituito una Commissione di indirizzo e vigilanza sulla Fondazione ‘Casa Sollievo della Sofferenza – Opera di San Pio da Pietrelcina’, l’ospedale privato di proprietà del Vaticano e fondato da Padre Pio a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia.

La decisione, comunicata dalla sala stampa della Santa Sede, arriva con un chirografo – un decreto papale – del Pontefice. La commissione avrà “il compito di analizzare la situazione attuale della Fondazione, individuare le migliori soluzioni per una sempre maggiore efficienza, efficacia e sostenibilità nel tempo della sua opera e della sua missione e per dare concreta attuazione alle soluzioni così individuate” e “sarà sciolta, esaurito il suo compito”. A presiederla è il prefetto della Segreteria per l’Economia del Vaticano, Maximino Caballero Ledo, a coordinarla, il segretario dell’Amministrazione del patrimonio della sede apostolica, Fabio Gasperini. La commissione, poi, è composta dai monsignori Paolo Rudelli, Giordano Piccinotti e Giorgio Ferretti. Il Papa ha nominato nel Comitato Tecnico Benjamín Estévez de Cominges, Gino Gumirato e Alessandro Ela Oyana.

La crisi della Casa Sollievo della Sofferenza

La Casa Sollievo della Sofferenza, da tempo, versa in una situazione di instabilità finanziaria che ha provocato forti proteste da parte dei lavoratori. L’agitazione va avanti da mesi e ha portato all’apertura di una vertenza. A scatenare la mobilitazione dei medici e del personale della struttura sanitaria sono il mancato rinnovo contrattuale, la mancata corresponsione degli arretrati e l’applicazione di un contratto privato. Per questo, a inizio maggio alcuni segretari territoriali delle sigle sindacali impegnate nella battaglia avevano annunciato uno sciopero della fame di due giorni.