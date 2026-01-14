Vaticano, pronto il mosaico di Papa Leone XIV per la Basilica di San Paolo Fuori le Mura

Lo Studio del Mosaico Vaticano della Fabbrica di San Pietro ha terminato il tondo musivo dedicato al nuovo Pontefice, secondo l’antica tradizione che accompagna l’elezione di ogni Papa. Prevost ha potuto ammirare l’opera questa mattina a margine dell’udienza generale. “A poco più di otto mesi dall’elezione del Santo Padre Leone XIV – si legge in una nota della sala stampa della Santa Sede -, lo Studio del Mosaico Vaticano ha completato il ritratto musivo destinato alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura, su richiesta dell’Arciprete della Basilica, il Cardinale James Michael Harvey.

La composizione del mosaico

Il tondo in mosaico, del diametro di 137 centimetri, è stato realizzato con smalti vetrosi e ori su una struttura metallica presso lo studio del Mosaico Vaticano della Fabbrica di San Pietro. Le tessere sono state create utilizzando l’antica tecnica del mosaico tagliato e sono state fissate con il tradizionale stucco oleoso della tradizione vaticana. Per l’esecuzione dell’opera si è partiti da un bozzetto pittorico del maestro Rodolfo Papa, un olio su tela che ha le stesse dimensioni del tondo musivo, appositamente concepito per la trasposizione in mosaico. L’opera verrà poi applicata nello spazio accanto al ritratto di Papa Francesco, nella navata destra della Basilica, a un’altezza di circa 13 metri. Il bozzetto pittorico verrà invece conservato, insieme a tutta la serie dei ritratti dei pontefici, presso la Fabbrica di San Pietro in Vaticano”.