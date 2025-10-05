Papa Leone XIV firma ‘Dilexi te’, la sua prima Esortazione Apostolica con i poveri al centro

I poveri al centro. ‘Dilexi te’ (‘Ti ho amato’), questo il titolo della prima esortazione apostolica di Papa Leone XIV. Il Pontefice, come comunicato dalla sala stampa della Santa Sede, ha firmato il documento sabato 4 ottobre, alle 8.30, nella Biblioteca privata del Palazzo apostolico del Vaticano, alla presenza di monsignor Edgar Peña Parra, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato.

Al centro il tema dell’amore verso i poveri

Il testo, che ha al centro il tema dell’amore verso i poveri, verrà presentato il 9 ottobre alle 11.30 presso la sala stampa della Santa Sede. L’annuncio della firma del primo documento del magistero di Leone XIV è arrivato nel giorno della memoria liturgica di San Francesco di Assisi. Non un caso, ma un segno di continuità con il suo predecessore che scegliendo di chiamarsi come il Patrono d’Italia aveva voluto lanciare un messaggio di attenzione verso gli ultimi, verso le vittime della ‘cultura dello scarto’ figlia della ‘globalizzazione dell’indifferenza’.

Il richiamo all’ultima Enciclica di Bergoglio

Il titolo è anche un richiamo alla quarta e ultima enciclica di Papa Bergoglio, la ‘Dilexit nos’ ‘Sull’amore umano e divino del cuore di Gesù Cristo’, datata 24 ottobre 2024. In questi primi mesi Pontificato, Leone XIV, a più riprese, ha messo i poveri al centro dei suoi discorsi e, lo scorso 17 agosto, ha scelto di pranzare con i poveri della diocesi di Albano Laziale.

E proprio sul tema della giustizia sociale Prevost è intervenuto nel corso dell’udienza giubilare del sabato, inserita nel calendario dell’evento dell’Anno Santo dedicato al mondo missionario e ai migranti: “Il Giubileo – ha affermato il Papa – apre anche alla speranza di una diversa distribuzione delle ricchezze, alla possibilità che la terra sia di tutti, perché in realtà non è così”. Dal Pontefice, poi, anche il monito. La Chiesa non deve servire “il denaro o se stessa, ma il Regno di Dio e la sua giustizia”.