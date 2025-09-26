Papa Leone XIV nomina monsignor Iannone Prefetto del Dicastero dei Vescovi

Papa Leone XIV ha nominato Prefetto del Dicastero per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina monsignor Filippo Iannone, finora Prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede.

Si tratta della prima nomina ai vertici dei Dicasteri da parte del nuovo Pontefice che, tra l’altro, è stato Prefetto del Dicastero dei vescovi dal 2023. Monsignor Iannone prenderà possesso dell’incarico il prossimo 15 ottobre 2025.

Il Papa, fa sapere ancora la sala stampa, ha confermato ‘ad aliud quinquennium’ Segretario del Dicastero per i Vescovi monsignor Ilson de Jesus Montanari. Leone XIV ha inoltre confermato ad quinquennium monsignor Ivan Kovac quale Sotto Segretario del medesimo Dicastero.



Foto AP/Alessandra Tarantino

Monsignor Iannone: chi è il prelato scelto dal Pontefice

Monsignor Iannone, nato a Napoli il 13 dicembre 1957, è entrato nell’Ordine dei Carmelitani il 1° agosto 1976 ed è stato ordinato sacerdote nel giugno 1982. Dal 1996 al 2001 è stato Pro Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Napoli, il 12 aprile 2001 ne è divenuto Vescovo Ausiliare. Ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 26 maggio 2001 dal cardinale Michele Giordano. Il 19 giugno 2009 è stato nominato Vescovo di Sora-Aquino-Pontecorvo. Nel 2012 ha ricevuto l’incarico di Vicegerente della Diocesi di Roma. Il 7 aprile 2018, è stato nominato da Francesco Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.