Papa Leone XIV compie 70 anni: il primo compleanno da Pontefice

Domenica, Leone XIV compirà 70 anni. Sarà il suo primo compleanno da Papa, nato a Chicago il 14 settembre 1955, e lo vivrà tra impegni istituzionali.

Appuntamenti in programma per il compleanno

Due gli eventi previsti nella giornata:

Alle 12:00 , come di consueto, l’ Angelus in Piazza San Pietro .

, come di consueto, l’ in . Alle 17:00, il Papa si recherà nella Basilica di San Paolo Fuori le Mura per la Commemorazione dei Martiri e Testimoni della Fede del XXI Secolo.

La prima intervista da Pontefice

Sempre per domenica, saranno pubblicate le anticipazioni del libro ‘León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI’ (Leone XIV: cittadino del mondo, missionario del XXI secolo), edito da Penguin Perù, che contiene la prima intervista di Leone XIV da Papa.

Il messaggio di pace di Leone XIV

Se avesse potuto scegliere un regalo, Prevost avrebbe richiesto la pace, riflettendo sul desiderio del Papa di fermare ogni ostilità. Fin dai primi giorni del Pontificato, il 8 maggio, Leone XIV ha sottolineato la necessità di una pace “disarmata e disarmante”, costruita attraverso il dialogo come unica via per risolvere i conflitti.

Linee guida del Pontificato di Leone XIV

Nei mesi di Pontificato, Leone XIV ha tracciato le linee guida del suo magistero, concentrandosi su:

Ambiente e intelligenza artificiale

Lotta agli abusi

Valori agostiniani

Nei prossimi giorni è attesa la pubblicazione del suo primo documento ufficiale, probabilmente un’esortazione apostolica dedicata alla cura dei poveri, insieme all’ufficializzazione del viaggio apostolico a Nicea, con possibile tappa in Libano, e ad alcune nomine su cui sta riflettendo.