La cerimonia era prevista per il 27 aprile ma era stata rinviata per la morte di Papa Francesco. Con lui anche il beato Pier Giorgio Frassati

C’è una nuova data per la cerimonia di canonizzazione del beato Carlo Acutis, in cui il giovane morto a 15 anni per una leucemia fulminante nel 2006 diventerà Santo. Papa Leone XIV ha annunciato nel concistoro di venerdì che Acutis e il beato Pier Giorgio Frassati saranno canonizzati il prossimo 7 settembre. Carlo Acutis doveva essere canonizzato il 27 aprile, ma la cerimonia era stata sospesa per la morte di Papa Francesco. Il beato Pier Giorgio Frassati avrebbe dovuto essere canonizzato il 3 agosto nell’ambito del Giubileo dei Giovani.

Vescovo Assisi: “Felice che Acutis e Frassati siano santi insieme”

“Ad Assisi siamo davvero felici di avere una data certa che ci permette di riorganizzarci come già avevamo fatto per il 27 aprile scorso. Siamo felici che la canonizzazione del beato Carlo Acutis avvenga insieme con quella del beato Pier Giorgio Frassati. È un modo di presentare una santità della vita, che si realizza quando al centro si mette Gesù. Saranno 2 figure ispiranti per tutti noi”, ha detto a LaPresse il vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino.

