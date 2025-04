I volontari saranno di supporto alle operazioni organizzative previste per le esequie di Papa Francesco e per la cerimonia di inizio del ministero del nuovo Pontefice.

Saranno oltre 200 i volontari della Protezione Civile delle Marche in partenza per Roma, impegnati nel supporto alle complesse operazioni organizzative previste per le esequie di Papa Francesco e per la cerimonia di inizio del ministero del nuovo Pontefice.Con un apposito decreto, il presidente della Giunta regionale, Francesco Acquaroli, ha disposto il pieno coinvolgimento del sistema regionale di Protezione Civile, in coordinamento con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

La Protezione Civile della Regione Marche

“Dare il nostro supporto in un momento di questa portata – ha dichiarato il presidente Acquaroli – è per noi motivo di grande orgoglio e partecipazione oltre che di grande responsabilità. I volontari della Protezione Civile delle Marche rappresentano un esempio di grande solidarietà della nostra comunità: dedizione, professionalità e spirito di servizio. Ringrazio la nostra struttura regionale di Protezione Civile e sin d’ora tutti coloro che, su base assolutamente volontaria, hanno dato o daranno la propria adesione, per il prezioso contributo che sapranno offrire in un momento così significativo per l’Italia e per il mondo intero”. “Ancora una volta – ha dichiarato l’assessore alla Protezione Civile Stefano Aguzzi – i nostri volontari si distinguono per la loro generosità e prontezza. In un evento storico di tale portata, la loro partecipazione è fondamentale per garantire l’accoglienza, la sicurezza e l’assistenza a migliaia di fedeli. La Regione Marche è orgogliosa di mettere a disposizione professionalità, competenza e cuore”.

Domani la partenza

A partire dal 24 aprile e fino al 27 aprile, i volontari marchigiani saranno impegnati in attività di accoglienza, assistenza e supporto informativo lungo i principali percorsi di accesso alla Santa Sede, coordinandosi con il Dipartimento Nazionale e la Commissione di Protezione Civile di Trento. “Un grazie sincero a tutti coloro che, con il loro impegno, testimoniano il valore autentico della solidarietà – ha concluso Aguzzi – un valore che la Protezione civile delle Marche incarna ogni giorno”.

