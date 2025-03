Iniziato il 26esimo giorno di ricovero per Papa Francesco. “La notte è trascorsa tranquilla, il Papa si è svegliato attorno alle 8″, ha fatto sapere la Santa Sede nell’aggiornamento mattutino. Ieri sera è stata sciolta la prognosi per Bergoglio: i miglioramenti sembrano stabili ma dovrà ancora restare in ospedale, nelle stanze a lui riservate all’ultimo piano, per alcuni giorni. Per il momento non sono state fatte previsioni sulle sue dimissioni.

