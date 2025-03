Papa Francesco ha inviato un messaggio domenica ringraziando i volontari per il “miracolo della tenerezza” che offrono ai malati, mentre continua la sua ripresa dalla doppia polmonite. In sua assenza, le attività quotidiane del Vaticano sono proseguite, insieme alle celebrazioni per l’Anno Santo, il Giubileo che si tiene ogni venticinque anni e che porta milioni di pellegrini a Roma. Domenica, il cardinale canadese Michael Czerny, vicino a Francesco, ha celebrato la Messa del Giubileo per i volontari che il papa avrebbe dovuto celebrare. “Sono contento di salutare tutti i volontari che oggi sono presenti a Roma per il loro pellegrinaggio giubilare” ha detto Czerny. FONTE: VATICAN MEDIA by AP

