La Santa Sede fa sapere che in ospedale il Pontefice ha incontrato il cardinale Parolin

Nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato da 12 giorni all’ospedale Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale. Bergoglio “ha riposato bene, tutta la notte”, ha fatto sapere la sala stampa della Santa Sede nel suo bollettino mattutino.

Pope Francis rested well overnight, according to the Holy See Press Office on Tuesday morning.

The Press Office noted on Monday evening that his clinical condition remains critical but showed slight improvement during the day.https://t.co/gQU7UtfIXC pic.twitter.com/Y4v2biw7nC

— Vatican News (@VaticanNews) February 25, 2025