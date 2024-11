È stato presentato questa mattina in una conferenza stampa che ha avuto luogo presso la Sala Stampa della Santa Sede, in Vaticano, il progetto ‘La Basilica di San Pietro: AI-Enhanced Experience/Esperienza abilitata dall’AI’. Realizzato da Microsoft e dalla Fabbrica di San Pietro in collaborazione con la Fondazione ‘Fratelli tutti’ e della ‘Missione digitale della Basilica in uscita’ come ha spiegato l’arciprete della Basilica di San Pietro, card. Mauro Gambetti, “al visitatore viene offerto l’utilizzo di un cannocchiale per avvicinarsi alla vita della Basilica: informazioni e notizie, documentazione e narrazioni, video e audio saranno online. Il cannocchiale mostrerà contenuti storico-artisitici e spirituali, utilizzerà l’IA per approfondimenti, potrà zoomare sull’archivio storico, aprire dei ‘medaglioni’ sulle news, rendere accessibile la nuova Rivista ‘Piazza San Pietro'”. “Incoraggio l’impegno della Fabbrica e dei suoi collaboratori nell’adozione di tecnologie che favoriscano non solo una partecipazione interattiva delle persone, ma soprattutto la loro consapevolezza del luogo sacro, che è spazio di meditazione”, ha detto Papa Francesco.

