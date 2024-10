Il Pontefice al XVI capitolo generale dei Missionari di San Carlo

(LaPresse) “Non dimentichiamo che il migrante va accolto, accompagnato, promosso e integrato. Se si vuole che in loro non vengano meno la forza e la resilienza necessarie a continuare i viaggi intrapresi, serve qualcuno che si chini sulle loro ferite, prendendosi cura della loro estrema vulnerabilità fisica, e anche vulnerabilità spirituale e psicologica. Servono solidi interventi pastorali di prossimità, a livello materiale, religioso e umano, per sostenere in loro la speranza, e con essa i percorsi interiori che portano a Dio, fedele compagno di viaggio, sempre presente accanto a chi soffre”. Lo ha detto Papa Francesco parlando ai partecipanti al XVI capitolo generale dei Missionari di San Carlo (Scalabriniani) nella Sala del Concistoro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata