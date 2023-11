I familiari dei palestinesi che vivono a Gaza, che hanno incontrato il Papa in Vaticano, affermano che, nei confronti dei palestinesi, si sta consumando “un genocidio“. “Non avevamo aspettative, ma lui è stato chiaro: ha parlato di ‘genocidio’”, assicurano aggiungendo che il Santo Padre ha dichiarato che “al terrorismo non si risponde col terrorismo”. E ancora: “È stato sorprendente scoprire che il Papa era informato – e voleva informarsi – sulla situazione a Gaza, sul fatto che non c’è acqua, che si è costretti a bere acqua salata, non vengono soddisfatti i bisogni principali”, spiegano mentre sullo sfondo, dietro di lui, scorrono le immagini di bambini palestinesi morti, mutilati a causa della guerra in corso.

“L’incontro è durato circa 20 minuti”. Un membro della delegazione spiega: “Siamo convinti che Papa Francesco sia un uomo di pace. Il cessate il fuoco non è sufficiente. Quella di oggi è una pausa militare ma nessuna delle due è sufficiente perché mantiene lo status quo”. E poi raccontano di aver chiesto al Papa “di visitare Gaza” e il Pontefice avrebbe risposto che è una buona idea per quando le condizioni lo permetteranno.

Santa Sede: “Papa non ha usato parola ‘genocidio'”

“Non mi risulta abbia usato tale parola. Ha utilizzato i termini con cui si è espresso durante l’Udienza Generale e parole che comunque rappresentano la situazione terribile che si vive a Gaza”. Così il direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni replicando alle affermazioni della delegazione palestinese che questa mattina ha incontrato il Pontefice, assicurando che, nel corso del colloquio, il Santo Padre avesse parlato di ‘genocidio’ del popolo palestinese. “Siamo in dieci e lo abbiamo sentito tutti”, la risposta della delegazione palestinese nel corso della conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata