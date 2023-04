Durerà 3 giorni il viaggio apostolico di Francesco in Ungheria

L’airbus di Ita Airways con a bordo Papa Francesco è atterrato in perfetto orario all’Aeroporto Internazionale di Budapest. Con lui i giornalisti e gli operatori della comunicazione che lo accompagneranno in questo 41esimo viaggio apostolico internazionale. Bergoglio incontrerà il primo ministro Viktor Orban e il terrà un discorso davanti alle autorità. Francesco è il secondo Papa a recarsi in Ungheria, Paese visitato due volte anche da Giovanni Paolo II, nel 1991 e nel 1996.

