Il Pontefice spinge a "negoziare e procedere nella mediazione"

“Usare le armi per risolvere i conflitti è segno di debolezza e di fragilità. Negoziare, procedere nella mediazione e avviare la conciliazione richiede coraggio. Pace”. Lo scrive su Twitter, Papa Francesco.

Il tweet di Bergoglio, presente stamattina alla Riunione del Consiglio dei Cardinali e pronto a partire per il viaggio apostolico in Ungheria, arriva a poche ore dall’appello che lo stesso Pontefice ha lanciato sulla situazione in Sudan.

