Il Pontefice intervistato da Don Davide Banzato: "Togliere il sorriso a un bambino è una tragedia"

Papa Francesco torna a parlare della “guerra feroce” in Ucraina per colpa della quale i bambini “si sono dimenticati di ridere”. Le parole del Pontefice sono arrivate durante l’intervista con Don Davide Banzato nel programma ‘I Viaggi del cuore’, su Canale 5.

“Qui sono venuti tanti bambini, tanti dell’Ucraina, non ridono – dice il Papa – Sono amabili, ma non ridono, hanno perso quello. Sono andato a trovare i bambini che erano al Bambino Gesù, ucraini, feriti, nessuno (aveva) un sorriso“. Per Francesco “togliere il sorriso a un bambino significa una tragedia!”.

