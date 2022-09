Il Pontefice al teatro Lyrick di Assisi ha ascoltato le testimonianze di diversi giovani: "Vivete epoca non facile tra guerre e Covid"

Papa Francesco sprona i giovani a farsi sentire anche se non hanno nulla da dire. Il Pontefice si trova ad Assisi per l’evento ‘Economy of Francesco’. Nel corso delle testimonianze dei ragazzi Bergoglio è intervenuto dicendo: “Se non avete niente da dire almeno fate chiasso”.

L’incontro con i giovani avviene nella cornince del teatro Lyrick di Assisi. Il Papa è atterrato nel piazzale vicino al Paleventi per poi spostarsi in auto fino al vicino teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli. Ad accoglierlo tre giovani di EoF, il cardinale Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale, il vescovo monsignor Sorrentino, le massime autorità civili, i membri del Comitato organizzatore, i rappresentanti delle famiglie francescane e della Pro Civitate Christiana.

Dopo un momento artistico-culturale, il benvenuto, l’introduzione e otto testimonianze di giovani da tutto il mondo, il discorso del Santo Padre a siglare il Patto con i giovani di Economy per avviare il cambiamento dell’economia da lui stesso voluto. Poi, dopo vari momenti musicali e teatrali e dei video, è stato il momento delle testimonianze di otto giovani.

Vivete epoca non facile tra guerre e Covid

“State vivendo la vostra giovinezza in un’epoca non facile: la crisi ambientale, poi la pandemia e ora la guerra in Ucraina e le altre guerre che continuano da anni in diversi Paesi, stanno segnando la vostra vita”. Così il Papa ad Assisi all’evento ‘Economy of Francesco’, incontrando i giovani.

Economia e società senza giovani sono tristi e ciniche

“Una società e un’economia senza giovani sono tristi, pessimiste, ciniche. Ma grazie a Dio voi ci siete: non solo ci sarete domani, ma ci siete oggi; voi non siete soltanto il ‘non ancora’, siete anche il ‘già’, siete il presente”, ha aggiunto Bergoglio.

