Il chirurgo: "Papa Francesco ha ragione: non si deve essere ossessionati dall'idea di una eterna giovinezza"

“Sono d’accordo con quello che ha detto Papa Francesco, la bellezza va al di là dell’aspetto esteriore: quando siamo più giovani puntiamo su quello perché non abbiamo ancora avuto esperienze di vita ma sono quelle che ci rendono belli”. Lo dice a LaPresse Maria Grazia Cucinotta, commentando le parole del Pontefice che, oggi, nel corso dell’udienza generale, ha detto che “si fa tanto per riavere questa giovinezza sempre, tanti trucchi, interventi chirurgici per apparire giovani”, citando anche Anna Magnani quando difese le sue rughe, e spiegando che invece sono il simbolo di un cammino percorso in un’epoca ossessionata dal mito dell’eterna giovinezza. “Non bisogna aver paura del tempo che passa”, prosegue l’attrice che da anni è al fianco di Komen Italia per diffondere sempre di più l’importanza della prevenzione del tumore al seno. Proprio per questa sua esperienza Cucinotta sottolinea: “Invecchiare è un dono pazzesco. Non è concesso a tutti”. E ricorda: “Non è la bellezza esteriore a renderci belli, ma il carisma. E quello non invecchia mai”.

I chirurghi

“Papa Francesco ha ragione: non si deve essere ossessionati dall’idea di una eterna giovinezza, anche perché non esiste una medicina in grado di bloccare il processo di invecchiamento”. Lo dice a LaPresse Marco Iera, medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica dell’Istituto clinico Brera – Milano, commentando le dichiarazioni di Papa Francesco che, nel corso dell’udienza del mercoledì, secondo cui “la nostra epoca è ossessionata dal mito dell’eterna giovinezza”.Il fatto che non esista un modo per bloccare l’avanzare del tempo “va spiegato e fatto capire ai pazienti quando decidono di sottoporsi a questo tipo di interventi”. “Le rughe fanno parte del volto – sottolinea – non vanno levate”.Iera evidenzia che “si può invecchiare e bene”.Spesso le richieste di intervento riguardano viso e corpo. Un intervento per esempio di addominoplastica o mastoplastica “sono richiesti anche nell’ottica di sentirsi meglio con se stessi”.

“Sì, il Papa ha ragione: oggi si tende a inseguire il mito dell’eterna giovinezza, ma non deve essere stato lasciato spazio alla banalizzazione o all’esasperazione”. Così Giulio Basoccu, chirurgo plastico, commenta con LaPresse le dichiarazioni del Santo Padre secondo cui “la nostra epoca è ossessionata dal mito dell’eterna giovinezza”.”Il Papa usa un linguaggio diretto – afferma – è vero che c’è una attenzione spasmodica all’aspetto estetico a dispetto di altri valori. Condivido che si sia questa tendenza generale a inseguire una immagine e se si guarda ai social, alla fine è per una fotografia”. “La bellezza non esclude altri valori – sottolinea – La bellezza è anche un valore cristiano che va difeso e protetto”.”Il concetto della bellezza passa attraverso mille cose – aggiunge – Noi facciamo parte di una generazione che invecchia bene rispetto al passato”.

