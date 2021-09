"Sono ancora vivo", scherza rispondendo a una giornalista

Prima giornata in Slovacchia per Papa Francesco, che è arrivato alla cattedrale di San Martino della capitale. “Sono ancora vivo”, ha detto il Papa scherzando quando gli è stato chiesto da un giornalista italiano come si sentiva mentre saliva una rampa della cattedrale per un incontro con alcuni preti e suore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata