Il Toro incassa il secondo ko di fila e resta fermo a 11 punti

L’Inter ha battuto il Torino 3-2 a San Siro nell’incontro valido per la settima giornata di Serie A. Dopo l’espulsione del granata Maripan al 20′, l’Inter passa in vantaggio al 25′ con Thuram, anche autore del raddoppio al 35′. Un minuto dopo Zapata accorcia le distanze. Nella ripresa Thuram firma il terzo gol interista (60′), nel finale Vlasic accorcia le distanze su rigore (86′). Secondo successo di fila in campionato per la squadra di Inzaghi che sale a 14 punti, a -2 dalla capolista Napoli. Il Toro incassa il secondo ko di fila e resta fermo a 11, insieme al Milan.

