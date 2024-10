La barca italiana ha riportato la rottura di un pezzo dopo il primo giro di boa

Altra reazione vincente di Luna Rossa che dopo la squalifica per una rottura dopo essere caduta dal foil nella settima regata quando si trovava in testa, il team Prada è riuscita a rimettere in sesto la barca e concludere la seconda prova della giornata davanti ad Ineos Britannia portandosi sul 4-4 nella finale della Louis Vuitton Cup. L’imbarcazione britannica ha chiuso a 16″ da Luna Rossa.

Gara 7, Luna Rossa squalificata, Ineos Britannia avanti 4-3

Luna Rossa si è ritirata nella settimana regata della finale di Louis Vuitton Cup contro Ineos Britannia. La barca italiana ha riportato la rottura di un pezzo dopo il primo giro di boa. Dopo la squalifica ufficiale di Luna Rossa, Ineos Britannia si porta quindi sul 4-3. L’ottava regata è in programma nel pomeriggio, da valutare il danno riportato da Luna Rossa. “Dovremmo riuscire a sistemare il tutto in vista della prossima regata. Abbiamo avuto un problema al giro di boa, virando c’è stato un problema all’arm. Poi c’è stato un altro guaio e abbiamo imbarcato acqua. Ci sono state rotture degli strumenti. Siamo ancora in gara, sono fiducioso che torneremo in gara”, ha detto il timoniere Francesco Bruni parlando del danno riportato da Luna Rossa.

