(LaPresse) E’ di almeno due morti e 20 feriti il bilancio del deragliamento di un treno passeggeri nel nord dell’India. L’incidente è avvenuto vicino a Gonda, provocando il ribaltamento di alcune carrozze del convoglio, partito dalla città settentrionale di Chandigarh e diretto a Dibrugarh, nello stato nord-orientale dell’Assam. Le cause del deragliamento sono in corso di accertamento. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le ambulanze per assistere le persone coinvolte.

