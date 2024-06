Presentati oggi a Paestum i dati 2024 dell'Osservatorio Economico della filiera bufalina

La Mozzarella di Bufala DOP è al primo posto tra i formaggi a pasta filata italiani nel gradimento dei consumatori francesi. E’ quanto emerge dai dati dell‘Osservatorio Economico sulla Mozzarella di Bufala DOP, strumento ideato dal Consorzio di Tutela in partnership con Nomisma e UniCredit, presentati negli spazi del Next di Paestum.

L’Italia è il principale esportatore di formaggi e latticini in Francia, con una quota sull’import a valore del 34% (i Paesi Bassi seguono con un peso del 19%). E dal 2018 al 2023 il valore è cresciuto dell’80%, sfiorando 1 miliardo di euro. All’iniziativa hanno partecipato Domenico Raimondo, Presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP; Fabio Benassi, Ricercatore Nomisma e autore dell’indagine sui consumatori in Italia e in Francia e Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit.

La mozzarella di bufala viene scelta innanzitutto perché è un piatto fresco perfetto per l’estate e poiché è ritenuta uno dei prodotti simbolo della cucina italiana. La modalità di consumo preferita da un francese su due, infatti, è la caprese.

“Ben il 90% dei francesi intervistati identifica l’Italia come uno dei principali Paesi di provenienza dei formaggi stranieri di maggiore qualità. Questo conferma ulteriormente la leadership del Made in Italy nel settore caseario a livello internazionale”, spiega Benassi.

