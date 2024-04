Stanziati 400 milioni per finanziare attività di inclusione, socialità e potenziamento delle competenze all’interno delle scuole

Giuseppe Valditara ha varato il ‘piano estate‘, decreto che stanzia 400 milioni di euro per finanziare attività di inclusione, socialità e potenziamento delle competenze all’interno delle scuole per il periodo di sospensione delle lezioni. “L’approvazione è già stata fatta perché venerdì è stata già mandata una circolare a tutte le scuole e i soldi sono già a disposizione, sono già stati individuati e quindi verranno poi dati alle scuole sulla base della loro disponibilità. Sono 400 milioni di euro a cui si vanno ad aggiungere anche i 600 milioni di euro delle STEM e i 750 milioni di euro per la formazione e per l’inclusione”, ha detto il ministro dell’Istruzione a margine del ‘Grafica Day 2024’, organizzato dai Salesiani di Milano.

“Si tratta di cifre veramente imponenti, a queste si aggiungono anche le risorse che abbiamo stanziato per gli Erasmus estivi per i giovani studenti. Quindi è un piano imponente, un piano mai realizzato prima, per consentire ai ragazzi che arrivano da famiglie di lavoratori che magari non possono permettersi la casa al mare, l’albergo in montagna o altro genere di svago per i figli e quindi di garantire il più possibile un punto di riferimento ai giovani”, ha aggiunto. “Poi abbiamo anche dato alle scuole delle indicazioni di buone pratiche, perché d’intesa con associazioni di volontariato, terzo settore, enti locali e quant’altro, possano organizzare delle ulteriori attività che possono essere ricreative, sportive, teatrali, anche eventualmente di ripasso; perché possono organizzare altre attività per integrare il piano del governo“.

