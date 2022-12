Lo rende noto il Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria: "Hanno approfittato dei lavori in corso"

Sette detenuti sono evasi nel pomeriggio di domenica 25 dicembre dal cortile passeggi dell’istituto penale per minorenni ‘Cesare Beccaria’ di Milano. Lo rende noto Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria. “I fuggiaschi avrebbero approfittato dei lavori in corso, che perdurano da svariato tempo, per aprirsi un varco nella recinzione e poi scavalcare il muro di cinta. Immediate sono scattate le ricerche a opera della Polizia penitenziaria e delle altre forze dell’ordine, per ora senza esito”, precisa De Fazio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata