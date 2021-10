Il segretario Pd: "Si vince quando si allarga la coalizione"

Enrico Letta, da Siena, dove ha corso, vincendo il seggio uninominale per le suppletive alla Camera, commenta le amminsitrative. “Un voto straordinario per il nostro partito, per la nostra coalizione ma anche per il Paese dopo la pandemia. Questa grande vittoria del centrosinistra rafforza l’Italia, siamo tornati in sintonia con il Paese”, ha detto il segretario Pd. “E’ straordinario vedere il risultato ottenuto in tre grandi metropoli. Si vince quando si allarga la coalizione, abbiamo dimostrato che la destra è battibile”, ha aggiunto l’ex premier. “Senza il federatore, che è Berlusconi, il centrodestra non vince più”, sottolinea il leader dem.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata