La denuncia dell'emittente Deutsche Welle: "Caccia al reporter casa per casa"

“I giornalisti e le loro famiglie sono in grave pericolo in Afghanistan. I talebani non hanno scrupoli a compiere omicidi mirati, come dimostra il caso di un giornalista di Deutsche Welle (DW)”. Lo riporta sul proprio sito web l’emittente pubblica tedesca spiegando che i combattenti talebani a caccia di un giornalista DW “hanno ucciso un membro della sua famiglia e ferito gravemente un altro. I talebani stavano conducendo una perquisizione casa per casa per cercare di trovare il giornalista, che ora lavora in Germania. Altri parenti sono riusciti a scappare all’ultimo momento e ora sono in fuga”.

Il direttore generale di Deutsche Welle, Peter Limbourg, ha invitato il governo tedesco ad agire. “L’uccisione di ieri di un parente stretto di uno dei nostri redattori da parte dei talebani è inconcepibilmente tragica, e testimonia il grave pericolo in cui si trovano tutti i nostri dipendenti e le loro famiglie in Afghanistan – ha dichiarato Limbourg -. È evidente che i talebani stanno già svolgendo attività organizzate ricerche di giornalisti, sia a Kabul che in provincia. Il tempo stringe!”. L’emittente aggiunge che i talebani hanno fatto irruzione nelle case di almeno tre giornalisti DW.

