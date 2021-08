Sarebbe stato proprio il presidente, in vacanza in Sardegna, a esprimere il desiderio di visitarla

Visita a sorpresa del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi nel tardo pomeriggio alla Grotta di Nettuno in Sardegna. Il capo dello Stato, in vacanza ad Alghero da sabato scorso, era atteso sulla nave scuola della marina militare Palinuro, che da stamattina staziona nella Baia delle Ninfe. Nel pomeriggio inoltrato, Mattarella si è spostato dalla villa dell’aeronautica a Porto Conte per dirigersi verso la grotta che è la principale attrazione turistica della zona, ogni anno meta di migliaia di turisti e visitatori. Al passaggio davanti alla Palinuro, picchetto d’onore per il capo dello Stato, subito dopo accolto nella grotta dalla prefetta Maria Luisa D’Alessandro, dal sindaco di Alghero, Mario Conoci, e dal presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu.

Da quanto si apprende, era stato lo stesso Mattarella, prima di arrivare in Sardegna per le vacanze, a esprimere il desiderio di visitare la Grotta di Nettuno, rarità naturalistica e geologica tra le più affascinanti del Mediterraneo.

