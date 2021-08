L'argentino è pronto per la nuova avventura con il club parigino

(LaPresse) Prima apparizione di Leo Messi con la maglia del Paris Saint-Germain. L’ormai ex giocatore del Barcellona ha posato per le tradizionali foto di rito con la nuova casacca del club francese accanto al presidente Nasser Al-Khelaïfi e al direttore sportivo Leonardo. Messi non indosserà la maglia numero 10, che al PSG è sulle spalle di Neymar, ma la numero 30.

👀 Front row seat for Leo Messi’s first meeting with the fans at the Parc! 🏟️❤️💙#PSGxMESSI pic.twitter.com/eghzAjSFLa — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 11, 2021

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata