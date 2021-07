Il tasso di positività si attesta allo 0,7%. Continuano a svuotarsi gli ospedali

Sono 1.400 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, in leggera crescita rispetto a venerdì quando erano stati 1390. Sono stati oltre 208mila i tamponi processati, con il tasso di positività che rimane allo 0,7%. I decessi comunicati sono stati 12 (mentre ieri sono stati 25), per un totale di 127.768 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in calo i numeri dei ricoveri ordinari, le terapie intensive sono 8 in meno.

