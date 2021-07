La regina della tv è morta a 78 anni dopo una lunga malattia

“Insegnò all’Italia le gioie del sesso”. Così il The Guardian parlava, pochi mesi fa, di Raffaella Carrà. Celebrata come icona sexy e non solo come cantante e conduttrice tv. ‘Ballo ballo’ è uno dei successi che vengono citati nel pezzo di uno dei quotidiani più famosi del mondo.

“Carrà was a triple treat who could sing, dance and act equally well”, spiega ancora il giornale: poteva insomma cantare, ballare e recitare bene allo stesso modo.

“She became a pop star and actor in South America, but came back to Europe, and by the 1980s had eased into her role as a chatshow host, which she remains at the age of 77” scrive ancora il Guardian. La Carrà era infatti diventata una popstar e un’attrice in Sud America, ma è poi tornata in Europa dove ha coronato la sua carriera di successi.

