Prudenza e timore per le varianti

(LaPresse) Nel primo giorno senza l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto i milanesi si scoprono molto prudenti. Se alcuni si godono questo primo giorno di ‘libertà, sono in tanti quelli che hanno scelto di continuare a metterla, un po’ per timore delle nuove varianti, un po’ per abitudine. “Non mi fido per le varianti e non la tolgo”, dice una ragazza mentre per qualcuno è ormai una consuetudine e “mi farebbe strano stare senza”, confessa una ragazza a passeggio.

