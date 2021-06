Caos per la somministrazione del vaccino J&J: fila da Piazza Costituzione a via Stalingrado

(LaPresse) – Ressa all’hub vaccinale alla Fiera di Bologna letteralmente preso d’assalto per la somministrazione dei vaccini Johnson&Johnson in programma per l’open day. Le dosi disponibili erano 1.200 ma sono state almeno tremila le persone arrivate già dalle prime ore del mattino per ricevere il siero. Alcune addirittura si sono accampate nella notte pur di assicurarsi una dose. Una situazione che ha messo in difficoltà il personale sanitario e anche i carabinieri presenti che hanno faticato non poco per contenere la folla.

