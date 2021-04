Le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta sabato 1 maggio secondo lo Zodiaco

Ariete

Dovete credere nelle vostre capacità se volete combinare qualcosa. L’amore va alla grande.

Toro

Cercate di frenare una pericolosa fretta di agire nella vostra attività. Impegnatevi in amore

Gemelli

Avete dato molto nel lavoro e i riconoscimenti tardano ad arrivare. In amore fate il primo passo.

Cancro

Per chi lavora in gruppo questo è un momento delicato. In amore la battaglia sarà dura.

Leone

Invece di autocommiserarvi rimboccatevi le maniche. Frizzante rapporto sentimentale

Vergine

Il desiderio di fare nuove esperienze è forte, ma non è il momento giusto. Novità in amore.

Bilancia

Potete fidarvi dell’intuito per fronteggiare un’improvvisa emergenza. In amore cogliete l’attimo.

Scorpione

Il vostro pessimismo potrebbe far sbagliare l’approccio nel lavoro. Un amore altalenante.

Sagittario

Imparate ad ascoltare anche le ragioni e i punti di vista altrui. In amore novità in arrivo.

Capricorno

Avete commesso un errore di valutazione, serve rimediare. Nuova relazione appagante.

Acquario

Se nel lavoro le opportunità scarseggiano sta a voi darvi da fare. In amore troppi tentennamenti.

Pesci

Impegnatevi di più per organizzare le vostre incombenze lavorative. Incontro folgorante in serata.

Leggi l’oroscopo di ieri

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata