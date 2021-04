ariete

Le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta venerdì 30 aprile secondo lo Zodiaco

Ariete

Nel lavoro cercate di non farvi travolgere dall’entusiasmo. Interessante la vita sociale.

Toro

Muovetevi con cautela di fronte alle incognite. Legami poco definibili con un Sagittario.

Gemelli

Nel lavoro sforzatevi di non essere polemici. Una serata piena di promesse.

Cancro

Nel lavoro sarete costretti ad affrontare una situazione complessa. Bene il cuore.

Leone

Non restate in attesa di una buona occasione, datevi da fare. Troppa spregiudicatezza in amore.

Vergine

Nei prossimi giorni nel lavoro potrete rilanciare facendo progetti e proposte. Ombre in amore.

Bilancia

Soltanto un comportamento sicuro vi consentirà di raggiungere la meta. Successo in amore.

Scorpione

Non rinunciate mai alle vostre ambizioni professionali. Sforzatevi di mostrare i sentimenti.

Sagittario

La costanza vi consentirà di arrivare alla meta. In amore lasciatevi il passato alle spalle.

Capricorno

In una giornata stressante sul lavoro la prudenza è vincente. Il cuore alle volte inganna.

Acquario

Nell’ambiente di lavoro sappiate cogliere al volo le occasioni. Caos nella vita affettiva.

Pesci

Affidatevi anche all’istinto quando c’è da prendere decisioni. In vista nuovi legami affettivi.

