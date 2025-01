Milano, 31 gen. (LaPresse) – Durante la notte, i jet da combattimento israeliani hanno effettuato una serie di attacchi aerei su obiettivi di Hezbollah nella valle della Beqaa nel Libano orientale. Lo rende noto l’esercito citato da ‘The Times of Israel’. L’Idf afferma che questi obiettivi, che “rappresentavano una minaccia per il fronte interno e le truppe israeliane”, includono una struttura militare con un sito di produzione di armi sotterraneo e infrastrutture ai valichi di frontiera tra Siria e Libano che il gruppo terroristico utilizzava per contrabbandare armi. Gli attacchi sono stati effettuati dopo che Hezbollah ha lanciato ieri un drone di sorveglianza contro Israele, che secondo l’esercito è stato intercettato.

