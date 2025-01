Milano, 29 gen. (LaPresse) – Alessio Lupo, il fidanzato della 18enne italiana caduta dal balcone di un hotel a Malta, dove la coppia era in vacanza, ha ammesso di averle fatto del male e di aver fatto uso di cocaina. Lo riporta il Times of Malta. Mercoledì scorso Claudia Chessa, originaria di Arzachena, ha riportato gravi lesioni dopo essere caduta dal balcone dell’hotel di St Julian’s in cui alloggiava. Era in vacanza con il suo fidanzato di 27 anni, Alessio Lupo. La discussione tra i due sarebbe iniziata in un locale e proseguita nella loro camera d’albergo. Chessa ha riportato lesioni alla schiena e dovrà essere operata per le ferite riportate nella caduta dal balcone, che è stata attutita da una tenda da sole sotto il balcone. La donna ha perso conoscenza e il personale dell’hotel ha chiamato i soccorsi dopo essersi reso conto dell’accaduto. Chiamato in giudizio venerdì davanti al magistrato Jean Paul Grech, Lupo si è dichiarato colpevole delle accuse di lesioni personali lievi e di possesso di droga. Nella stanza d’albergo è stata trovata anche una bustina di cocaina. Al 27enne è stata inflitta una multa di 250 euro per possesso di droga e gli è stata concessa una liberazione condizionale per due anni. Da allora ha lasciato Malta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata