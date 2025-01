Roma, 27 gen. (LaPresse) – Sono 3074 i migranti sbarcati in Italia da inizio anno al 27 gennaio. Lo si legge nel cruscotto diffuso dal Viminale. Rispetto al 2024 sono circa 2000 in più i migranti giunti nel Paese. Il picco degli sbarchi è avvenuto tra il 24 e il 26 gennaio quando sono giunte 1.402 persone in 3 giorni. Il numero maggiore di persone arrivano dal Bangladesh (525), seguite da Pakistan (321), Egitto (206), Siria (119), Eritrea (91), Etiopia (89), Algeria (72), Marocco (63), Somalia (49) e Tunisia (35). Per quanto riguarda i minori non accompagnati nel periodo 1-27 gennaio sono sbarcati in Italia 221 minori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata