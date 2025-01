Bruxelles, 27 gen. (LaPresse) – “A seguito della cessione della maggior parte della partecipazione italiana in MPS che ha portato alla perdita del controllo sulla banca, MPS non è più vincolata dal suo impegno ai sensi della decisione sugli aiuti di Stato di astenersi dalle acquisizioni, il che le consente di intraprendere le azioni aziendali che riterrà appropriate per perseguire i propri interessi commerciali”. Lo riferisce una portavoce della Commissione europea, interpellata sulla scalata di Mps su Mediobanca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata