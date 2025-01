Milano, 23 gen. (LaPresse) – “La ministra Santanchè è stata rinviata a giudizio. Meloni aveva detto che in questo caso avrebbe valutato cosa fare, ma è passata una settimana, non abbiamo sentito da lei ancora una parola e non ha ottenuto ancora le dimissioni. Incoerente anche qui come quando andava a promettere davanti ai benzinai di abbattere tutte le accise e oggi di soppiatto le hanno aumentate. Sta chiusa nel palazzo, tradisce tutte le promesse e non si occupa di chi non arriva a fine mese”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, al Tg1.

