Roma, 20 gen. (LaPresse) – “Voi siete una scuola che con la cultura, con la lettura, con la musica, con tante altre iniziative di crescita culturale esprime i valori veri della convivenza nel nostro paese e nel mondo, che è sempre più unito, sempre più connesso e sempre più senza confini. Ed è una ricchezza quella di crescere insieme, scambiarsi opinioni, abitudini e idee, ascoltare gli altri, far crescere. E voi lo state facendo. Per questo complimenti e auguri”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita questa mattina a sorpresa nella scuola di Palermo ‘Edmondo De Amicis-Leonardo Da Vinci’, dove si è intrattenuto in particolare con i bambini della 5/a C, una classe primaria multietnica, i cui alunni furono oggetto a ottobre di insulti e commenti a sfondo razzista mentre partecipavano all’iniziativa ‘Io leggo perché’. “La musica, così come un’altra cosa in cui siete impegnati con l’iniziativa sui libri, la cultura – ha aggiunto – sono il veicolo della vita, della convivenza, dell’apertura, della crescita personale e collettiva tutti quanti insieme. È quello che state facendo in questa scuola ed è per me davvero un bel motivo di soddisfazione essere qui e farvi i complimenti”.

