Washington (Usa), 13 gen. (LaPresse) – La giudice federale Aileen Cannon ha annunciato che non bloccherà la pubblicazione del rapporto del procuratire speciale Jack Smith sui tentativi di Donald Trump di sovvertire l’esito delle elezioni del 2020, compreso l’assalto al Congresso e la tentata insurrezione del 6 gennaio 2021. La giudice ha invece fissato per il 17 gennaio una nuova udienza per stabilire se rendere pubblico o meno il rapporto di Smith riguardante la gestione da parte di Trump dei documenti riservati della Casa Bianca sequestrati nel suo resort di Mar-a-Lago.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata