Francoforte (Germania), 10 gen. (LaPresse) – Allarme per un sospetto attacco in una scuola di Berlino. Come riporta Bild, nel tardo pomeriggio la polizia è stata allertata per un sospetto attacco presso la scuola elementare Alt-Schmargendorf nel quartiere Schmargendorf e sul posto è in corso un’importante operazione. La chiamata di emergenza è stata effettuata su due sistemi di allarme della scuola appositamente predisposti per attacchi imprevisti. Un portavoce della polizia ha confermato che nell’edificio c’erano ancora gli studenti delle scuole elementari nonostante l’ora tarda e che si stavano nascondendo nelle aule. A scuola è presente un centro doposcuola aperto fino alle 18:00. Un grande contingente di polizia, tra cui agenti antisommossa appositamente addestrati per tali situazioni, sta attualmente perquisendo l’edificio. Sono stati allertati anche gli agenti di polizia delle operazioni speciali(Sek). A scopo preventivo nella scuola sono state inviate anche unità dei vigili del fuoco che, in caso di necessità, sono pronte a prestare i primi soccorsi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata