Washington (Usa), 7 gen. (LaPresse) – “Ereditiamo una situazione difficile dall’Amministrazione uscente” e “fanno di tutto per renderla ancora più difficile”. Lo ha detto Donald Trump parlando a Mar-a-Lago. Il presidente eletto si è detto “contrariato” e ha promesso di “ribaltare immediatamente” le azioni appena intraprese da Joe Biden in tema di protezione ambientale. “Drill, baby drill!”, ha detto Trump ripetendo uno degli slogan della sua campagna, in riferimento al ritorno alle perforazioni e all’estrazione di petrolio e gas naturale.

