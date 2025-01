Roma, 2 gen (LaPresse) – Elisabetta Vernoni, madre della giornalista Cecilia Sala, è arrivata a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oggi pomeriggio si è tenuto un vertice tra Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e i rappresentanti dei servizi di Intelligence per affrontare il caso della giornalista italiana detenuta in Iran dallo scorso 19 dicembre.

