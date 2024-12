Roma, 20 dic. (LaPresse) – Quanto accaduto a Magdeburgo in Germania, dove un’auto si è schiantata sulla folla al mercatino di Natale, “sembra essere un attentato, pare che sia stato arrestato questo autista che volutamente è entrato in mezzo al mercatino”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i cronisti alla Camera. “Al momento non ci risultano italiani, bisogna vedere. Ho parlato ora con l’unità di crisi e l’ambasciata. Stanno verificando cosa è accaduto con la polizia tedesca”.

