Francoforte (Germania), 18 dic. (LaPresse) – Commerzbank “prende atto” dell’annuncio di UniCredit in merito all’aumento al 28% della sua posizione nella banca tedesca, ma “resta concentrata” sulla sua strategia. Lo ha detto a LaPresse una portavoce di Commerzbank. “Prendiamo atto dell’annuncio di UniCredit ma non lo commenteremo. Commerzbank continua a concentrarsi sull’attuazione della sua strategia, il cui ulteriore sviluppo verrà presentato in occasione del Capital Markets Day del 13 febbraio 2025″, ha spiegato la portavoce.

