Roma, 5 dic. (LaPresse) – L’attuale crisi in Siria è stata “orchestrata da Stati Uniti e Israele”. Lo ha detto il segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem. Secondo il leader di Hezbollah le azioni armate sono “strumenti di Israele Stati Uniti” per “distruggere la Siria”. Hezbollah è “al fianco del governo di Damasco per fermare questa aggressione”. Qassem ha inoltre affermato che la recrudescenza del terrorismo in Siria è un complotto per separare il Paese dall’asse della resistenza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata