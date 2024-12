Francoforte (Germania), 5 dic. (LaPresse) – Lunedì prossimo, 9 dicembre, il sindacato Ig Metall, ha indetto una seconda tornata di scioperi a livello nazionale alla Volkswagen. Parallelamente al round di contrattazioni collettive in programma sempre lunedì, ci saranno nuovamente interruzioni temporanee del lavoro in tutte le sedi Volkswagen tedesche ad eccezione di Osnabrück, ha annunciato il sindacato. A Wolfsburg, dove alla Volkswagen si svolge il quarto round delle contrattazioni collettive, è prevista una manifestazione di protesta immediatamente prima dell’inizio delle trattative. “Circa 100.000 dipendenti hanno inviato all’inizio di dicembre un forte segnale al consiglio di amministrazione della Volkswagen: futuro invece di tagli netti!”, ha dichiarato Thorsten Gröger, negoziatore di Ig Metall della Bassa Sassonia, riferendosi al primo sciopero di avvertimento all’inizio di questa settimana. “Ora il 9 dicembre aumenteremo la pressione sull’azienda al tavolo delle trattative”, ha aggiunto Gröger. Rispetto al primo sciopero di avvertimento, la mobilitazione sindacale sarà estesa: anziché due, questa volta lo sciopero durerà quattro ore e sarà ripetuto in ogni turno. Oltre a Wolfsburg, sono interessate anche gli stabilimenti di Zwickau, Hannover, Emden, Kassel-Baunatal, Braunschweig, Salzgitter e Chemnitz nonché la ‘Gläserne Manufaktur’ di Dresda. La mobilitazione inizierà a Wolfsburg alle 10.30. Due ore dopo, nella Volkswagen Arena, prenderà il via il quarto round di trattative sul contratto collettivo. Nel suo drastico piano di austerità Volkswagen chiede, tra le altre cose, un taglio di almeno il 10% sui salari e la chiusura di tre stabilimenti in Germania.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata