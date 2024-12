Barcellona (Spagna), 3 dic. (LaPresse) – “Noi abbiamo un’ottima relazione con Stellantis, come ha già ricordato il premier” Pedro Sanchez, “e speriamo che continui a puntare sulla Spagna come un luogo strategico per i suoi investimenti”. Lo ha detto il ministro dell’Economia spagnolo Carlos Cuerpo, a margine del XX Foro di dialogo Spagna-Italia a Barcellona, dopo le dimissioni del ceo Carlos Tavares. Interrogato rispetto al progetto di gigafactory di batterie a Saragozza, il ministro ha risposto che Madrid “spera vada avanti”.

